Порноактриса Елена Беркова бросила вызов певцу Филиппу Киркорову

Звезда фильмов для взрослых и экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Елена Беркова продолжает пробивать себе дорогу в мире поп-MMA. Очередной ступенью на ее пути к вершине бойцовской славы может стать бой с народным артистом России Филиппом Киркоровым.