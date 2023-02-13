Порноактриса Елена Беркова бросила вызов певцу Филиппу Киркорову

Звезда фильмов для взрослых и экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Елена Беркова продолжает пробивать себе дорогу в мире поп-MMA. Очередной ступенью на ее пути к вершине бойцовской славы может стать бой с народным артистом России Филиппом Киркоровым.
Именно ему Беркова решила следующим бросить свой вызов. Свой выбор порноактриса аргументировала тем, что ей не нравится, как Киркоров относится к женщинам.
«Я заставлю тебя быть скромнее и уважительнее! Прими мой вызов, и я преподам тебе урок вежливости!» — цитирует Беркову kp.ru.
Стоит отметить, что Беркова уже доказала свою состоятельность как боец смешанных единоборств. Ранее порноактриса встретилась в октагоне со спортсменкой Ариной Ли, над которой одержала уверенную победу.