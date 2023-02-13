Медсестра призналась, что фигурист Роман Костомаров рыдал после ампутации стопы

Лучшие врачи Москвы продолжают бороться за жизнь Костомарова. Чтобы справиться с болезнью, фигурист дал разрешение на ампутацию конечности, однако когда пришел в себя после операции, не мог поверить в случившиеся и сильно плакал на всю палату.