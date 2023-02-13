Медсестра призналась, что фигурист Роман Костомаров рыдал после ампутации стопы

Фигуристу Роману Костомарову ампутировали стопу из-за прогрессирующей болезни. В больнице рассказали о страшной реакции олимпийского чемпиона 2006 года на результаты операции.
Лучшие врачи Москвы продолжают бороться за жизнь Костомарова. Чтобы справиться с болезнью, фигурист дал разрешение на ампутацию конечности, однако когда пришел в себя после операции, не мог поверить в случившиеся и сильно плакал на всю палату.
«Рыдал и выл на всю палату. И это понятно, ведь человек стал инвалидом. С Костомаровым была настоящая истерика», — сообщила медсестра Дни.ру.
Фигурист стал инвалидом и очевидно, что его карьера закончилась. Теперь врачи борются за пальцы рук спортсмена, так как некроз не отступает.