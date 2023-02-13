Индия и Россия могут заключить контракт на лицензионное производство ПЗРК «Игла-С»

Замдиректора ФСВТС России Владимир Дрожжов заявил, что с Индией может быть заключен контракт на поставку и лицензионное производство переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла-С».
Планируется, что документ будет подписан в ходе авиакосмической выставки Aero India. Отмечается, что Россия еще в конце 2018 года выиграла тендер на поставку ВС Индии ПЗРК «Игла-С», однако переговоры по этому вопросу до сих пор продолжаются.
«Мы ожидаем решение индийской стороны о подписании контракта на поставку и организацию лицензионного производства ПЗРК», — сообщил Дрожжов.
По имеющейся информации, в Нью-Дели ранее заявляли о планах приобрести свыше пяти тысяч ракет.