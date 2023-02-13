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Индия и Россия могут заключить контракт на лицензионное производство ПЗРК «Игла-С»

Армия
Индия и Россия могут заключить контракт на лицензионное производство ПЗРК «Игла-С»

Замдиректора ФСВТС России Владимир Дрожжов заявил, что с Индией может быть заключен контракт на поставку и лицензионное производство переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла-С».

Планируется, что документ будет подписан в ходе авиакосмической выставки Aero India. Отмечается, что Россия еще в конце 2018 года выиграла тендер на поставку ВС Индии ПЗРК «Игла-С», однако переговоры по этому вопросу до сих пор продолжаются.

«Мы ожидаем решение индийской стороны о подписании контракта на поставку и организацию лицензионного производства ПЗРК», — сообщил Дрожжов.

По имеющейся информации, в Нью-Дели ранее заявляли о планах приобрести свыше пяти тысяч ракет.
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