Индия и Россия могут заключить контракт на лицензионное производство ПЗРК «Игла-С»

Планируется, что документ будет подписан в ходе авиакосмической выставки Aero India. Отмечается, что Россия еще в конце 2018 года выиграла тендер на поставку ВС Индии ПЗРК «Игла-С», однако переговоры по этому вопросу до сих пор продолжаются.