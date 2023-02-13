На Кубани забившие прохожего до смерти братья получили 17 и 18 лет колонии

По данным следствия, все произошло в ночь на 5 марта. Двое братьев в состоянии алкогольного опьянения набросились на незнакомого им 18-летнего прохожего. Фигуранты избили жертву ногами по голове, а когда парень уже потерял сознание, то младший из братьев несколько раз прыгнул ему на голову. В результате пострадавший скончался на месте ЧП, а фигуранты скрылись. Тело убитого утром нашли случайные прохожие и обратились в полицию.