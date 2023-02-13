На Кубани забившие прохожего до смерти братья получили 17 и 18 лет колонии

Суд в Краснодарском крае вынес вердикт по делу двух местных жителей, который хладнокровно расправились с прохожим в краевой столице. По данным пресс-службы судебной системы региона, убийство произошло в марте 2021 года.
По данным следствия, все произошло в ночь на 5 марта. Двое братьев в состоянии алкогольного опьянения набросились на незнакомого им 18-летнего прохожего. Фигуранты избили жертву ногами по голове, а когда парень уже потерял сознание, то младший из братьев несколько раз прыгнул ему на голову. В результате пострадавший скончался на месте ЧП, а фигуранты скрылись. Тело убитого утром нашли случайные прохожие и обратились в полицию.
Преступников задержали. Оказалось, что родственники уже были судимы за имущественные преступления. На суде один из фигурантов полностью признал вину, второй — частично. Им было назначено наказание в виде 17 и 18 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
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