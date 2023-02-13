«Эпидемия поножовщины» привела к рекордному числу жертв в Великобритании

Лондон, 13 февраля. Количество жертв «эпидемии поножовщины» в Великобритании установило новый исторический максимум. Согласно данным Управления национальной статистики (ONS), в период с апреля 2021 по март 2022 года в Англии и Уэльсе было совершено 282 убийства с использованием холодного оружия.
Как отмечают в Управлении, это стало самым большим показателем с 1946 года, когда начала вестись подобная статистика. Исследователи подчеркивают, что за год число преступлений такого рода увеличилось на 19%. При этом основная их часть была совершена в отношении молодых людей и подростков: ножи и мачете использовались в 75% убийств мужчин в возрасте до 24 лет. Это почти вдвое выше показателей других возрастных групп.
По мнению исполнительного директора благотворительной организации Ben Kinsella Trust Патрика Грина, набирающая в Великобритании масштабы «эпидемия поножовщины» связана с тем, что молодые люди ощущают себя более уязвимыми.
«Некоторые чувствуют себя менее защищенными в общественных пространствах, больше беспокоятся. Мы знаем, что страх является фактором с точки зрения ношения ножа. Это одна из мотиваций. Они чувствуют себя в безопасности, нося нож, и это уменьшает страх», — отметил он.
Таким образом, чем больше происходит преступлений с использованием холодного оружия, тем больше это влияет на решение молодежи «вооружаться», что в свою очередь ведет к росту убийств. Это заводит ситуацию в состояние замкнутого круга.
Основатель лондонской организации Fighting Knife Crime Брюс Хоулдер назвал «крайне тревожным» рост числа жертв ножевых ранений среди подростков. По его словам, для исправления текущей тенденции правительству необходимо сосредоточиться на оздоровлении социального климата в стране. Без этого любые попытки снизить уровень убийств обречены на провал.
«Необходимо принять во внимание долгосрочную неспособность всех правительств за последние несколько десятилетий справиться с социальными лишениями и потерей надежды среди многих молодых людей. Как нации нам должно быть стыдно, что дело дошло до этого», — подчеркнул Хоулдер.
«Эпидемия поножовщины» наблюдается в Соединенном Королевстве в течение последних нескольких лет. И если раньше ее центром был Лондон, то в настоящее время она распространилась на большинство крупных городов страны.
По мнению некоторых аналитиков, в ближайшем будущем рассчитывать на снижение уровня убийств среди молодежи не стоит. Великобритания переживает трудные времена, а британское общество напряжено до предела из-за резкого роста стоимости жизни. В таких условиях говорить об уровне тревожности не приходится.