«Эпидемия поножовщины» привела к рекордному числу жертв в Великобритании

Как отмечают в Управлении, это стало самым большим показателем с 1946 года, когда начала вестись подобная статистика. Исследователи подчеркивают, что за год число преступлений такого рода увеличилось на 19%. При этом основная их часть была совершена в отношении молодых людей и подростков: ножи и мачете использовались в 75% убийств мужчин в возрасте до 24 лет. Это почти вдвое выше показателей других возрастных групп.