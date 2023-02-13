Двое пострадавших при нападении в школе казахстанского Петропавловска находятся в реанимации

Двое детей, которые пострадали во время нападения в школе в казахстанском Петропавловске, помещены в реанимацию, третий школьник отпущен домой после получения медпомощи, передает РИА Новости.
Девятиклассник принес в школу №4 нож и ранил трех человек, сообщает РИАМО. Хулигана задержали. Выяснилось, что он состоит на психиатрическом учете. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство».
Пострадавшим провели несколько операций под наркозом. Сейчас состояние детей стабильное, пациенты находятся в реанимационном отделении.