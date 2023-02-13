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Звезда «Дома-2» Антон Гусев отправился на операцию по пересадке волос в Турцию

Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Антон Гусев отправился на операцию по пересадке волос в Турцию

Блогер Антон Гусев, прославившийся благодаря участию в скандальной телестройке «Дом-2» на телеканале ТНТ, готовится к операции по пересадке волос. Выполнять сложную косметологическую процедуру ему будут в Турции.

Как признался сам блогер, к такому шагу его подтолкнула возлюбленная Яна Герштейн. Ее энтузиазм быстро передался Гусеву, и теперь звезда реалити-шоу отсчитывает дни до назначенной операции.

«Малыш все-таки привела меня к этому», — рассказал он в социальных сетях.

Стоит отметить, что роман Гусева с Герштейн зародился не так давно — меньше года назад. Однако за это время блогер успел проникнуться к избраннице глубокими чувствами.
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