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МО РФ показало на видео боевую работу расчетов ЗРК «Тор-М2У» на Украине

Армия
МО РФ показало на видео боевую работу расчетов ЗРК «Тор-М2У» на Украине

Минобороны РФ продемонстрировало на видео выполнение боевых задач расчетов зенитных ракетных комплексов «Тор-М2У» Западного военного округа на Украине.

Сообщается, что военнослужащие обнаружили приближающиеся беспилотники украинских войск с помощью радиолокационной станции кругового обзора. После определения целей противника бойцы ВС РФ произвели пуски ракет. Расчет, убедившись в поражении дронов ВСУ, меняет огневую позицию. Соответствующее видео было представлено в Сети.

Ведомство подчеркивает, что аналогов ЗРК «Тор-М2У» не существует, а в зоне спецоперации расчеты боевых машин работают круглосуточно, спасая позиции российской армии и мирное население от атак украинских националистов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет данных о проведении второй волны частичной мобилизации в России, передает RT.
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