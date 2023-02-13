МО РФ показало на видео боевую работу расчетов ЗРК «Тор-М2У» на Украине

Сообщается, что военнослужащие обнаружили приближающиеся беспилотники украинских войск с помощью радиолокационной станции кругового обзора. После определения целей противника бойцы ВС РФ произвели пуски ракет. Расчет, убедившись в поражении дронов ВСУ, меняет огневую позицию. Соответствующее видео было представлено в Сети.