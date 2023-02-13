Президент Молдавии Санду: в стране предпринимались попытки изменить конституционный строй

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что передал Санду перехваченный документ Москвы, в котором якобы содержался план по дестабилизации обстановки в Молдавии. Глава республики в рамках брифинга сказала, что в стране пытались полностью перекроить конституционный строй.