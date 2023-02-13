Президент Молдавии Санду: в стране предпринимались попытки изменить конституционный строй

Глава молдавского государства Майя Санду выступила с громким заявлением относительно якобы внешних попыток осуществить вмешательство во внутренние дела Кишинева. Об этом стало известно 13 февраля.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что передал Санду перехваченный документ Москвы, в котором якобы содержался план по дестабилизации обстановки в Молдавии. Глава республики в рамках брифинга сказала, что в стране пытались полностью перекроить конституционный строй.
«В Молдавии готовились попытки изменения конституционного строя. Документы, полученные от наших украинских партнеров, подтверждают планируемую организацию этих диверсий», — уточнила Санду.
Ранее Госдеп США заявил, что Россия не представляет угрозы для Молдавии и Румынии. Об этом пишет Национальная служба новостей.