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Президент Молдавии Санду: в стране предпринимались попытки изменить конституционный строй

Политика
Президент Молдавии Санду: в стране предпринимались попытки изменить конституционный строй

Глава молдавского государства Майя Санду выступила с громким заявлением относительно якобы внешних попыток осуществить вмешательство во внутренние дела Кишинева. Об этом стало известно 13 февраля.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что передал Санду перехваченный документ Москвы, в котором якобы содержался план по дестабилизации обстановки в Молдавии. Глава республики в рамках брифинга сказала, что в стране пытались полностью перекроить конституционный строй.

«В Молдавии готовились попытки изменения конституционного строя. Документы, полученные от наших украинских партнеров, подтверждают планируемую организацию этих диверсий», — уточнила Санду.

Ранее Госдеп США заявил, что Россия не представляет угрозы для Молдавии и Румынии. Об этом пишет Национальная служба новостей.
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