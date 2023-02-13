В Москве наблюдается резкое снижение цен на аренду жилья

Во время и некоторый период после пандемии коронавируса цены на аренду жилья значительно поднялись и теперь арендодатели хотят продолжать получать ту же сумму, что и получали ранее. Однако, сейчас им не всегда удается сдать жилье даже снижая цену на 10-15%. Поэтому им приходится сдавать квартиры со значительной скидкой.