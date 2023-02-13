В Москве наблюдается резкое снижение цен на аренду жилья

Риелтор Олег Бендриков заявил о резком снижении цен на аренду жилья в Москве – арендодатели не могут сдать квартиры даже снижая цены. Для продажи жилья характерна схожая ситуация – на покупку жилья разного класса дефицит клиентов.
Бендриков объясняет сложившуюся ситуацию современными обстоятельствами. Он считает, что многие владельцы квартир в текущей мировой экономической ситуации предпочитают не продавать жилье, а сдавать его. Таким образом на рынке сильно возросло предложение с арендой квартир, которое оказалось непропорционально выше спроса среди людей, желающих снять жилье в столице.
Во время и некоторый период после пандемии коронавируса цены на аренду жилья значительно поднялись и теперь арендодатели хотят продолжать получать ту же сумму, что и получали ранее. Однако, сейчас им не всегда удается сдать жилье даже снижая цену на 10-15%. Поэтому им приходится сдавать квартиры со значительной скидкой.