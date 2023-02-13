Волгоградцы оценили уместность празднования Масленицы

По мнению более 70% опрошенных волгоградцев, в нынешних непростых условиях продолжения специально военной операции (СВО), во время которой получают ранения и гибнут российские военнослужащие, проводить крупные концерты и мероприятия неуместно и несвоевременно, сообщают «Питерские заметки».