Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Волгоградцы оценили уместность празднования Масленицы

Общество
Волгоградцы оценили уместность празднования Масленицы

Стали известны результаты соцопроса жителей Волгограда относительно перспектив проведения концертов и праздников.

По мнению более 70% опрошенных волгоградцев, в нынешних непростых условиях продолжения специально военной операции (СВО), во время которой получают ранения и гибнут российские военнослужащие, проводить крупные концерты и мероприятия неуместно и несвоевременно, сообщают «Питерские заметки».

Примечательно, что одновременно относительно целесообразности проведения традиционных городских гуляний в честь Масленичной недели с 20 по 26 февраля мнения жителей Волгограда разделились практически поровну.
волгоград опрос масленица
Военкоры ФАН
Лучшие в аду