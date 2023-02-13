Больше не иностранцы

Стоит отметить, что граждан ЛНР и ДНР освободили от обязанности сдавать русский язык при получении вида на жительства ещё в июле. И новый законопроект должен устранить имеющиеся в законодательстве пробелы, чтобы жителям ДНР и ЛНР было проще получать необходимые документы при переезде и проживании в РФ.