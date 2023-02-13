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Больше не иностранцы

Общество
Больше не иностранцы

Граждан ДНР и ЛНР исключат из списка иностранцев, которым нужно подтверждать знание русского языка, истории России и основ законодательства РФ для получения разрешения на временное проживание и вида на жительство.

Соответствующий законопроект правительство РФ внесло в Госдуму. Как ожидается, его должны принять в ближайшее время.

Согласно поправкам гражданам ДНР и ЛНР больше не нужно будет предоставлять разрешение на временное проживание для получения вида на жительства — их исключат из перечня иностранцев, которым нужно это делать.

Стоит отметить, что граждан ЛНР и ДНР освободили от обязанности сдавать русский язык при получении вида на жительства ещё в июле. И новый законопроект должен устранить имеющиеся в законодательстве пробелы, чтобы жителям ДНР и ЛНР было проще получать необходимые документы при переезде и проживании в РФ.
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