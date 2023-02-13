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Кавазашвили призвал «Спартак» продлить контракт с Абаскалем

Спорт
Кавазашвили призвал «Спартак» продлить контракт с Абаскалем

Бывший вратарь московского «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал работу испанского тренера Гильермо Абаскаля. Ветеран считает, что красно-белым стоит продлить контракт со своим наставником.

Напомним, контракт между специалистом и «Спартаком» истекает летом 2024 года. Однако Кавазашвили полагает, что боссам красно-белых уже сейчас надо активизироваться.

«За игрой команды приятно наблюдать. Но самое главное то, что Абаскаль делает ставку на воспитанников клуба. Такое ощущение, что Абаскаль уже стал русским. Такого тренера нужно оставлять. Я приветствую данное решение», — цитирует эксперта «РБ Спорт».

«Спартак» после 17 туров занимает вторую строчку в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда Абаскаля набрала 36 очков в свой актив.
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