Сербский актер Любомир Ристич признался, что всю жизнь мечтал работать в России

Актер театра и кино Любомир Ристич, известный широкому зрителю по роли в фильме «Аванпост», признался, что, живя в Сербии, он мечтал устроиться на работу в России.
По словам актера, дебютировавшего на российской сцене в спектакле «L’amour по-сербски» театра «Буфф», Сербия и Россия очень походи: в каждом сербе есть чуть-чуть русского, а в каждом русском — толика серба.
«Это такой славянский менталитет. Русскому языку я учился в русской школе при посольстве в Белграде, куда меня отдали родители, за что я им благодарен. Я влюбился в русскую литературу. А когда понял, что книга на русском сильно отличается от ее перевода на сербский, стал учить этот язык», — цитирует его «Петербургский дневник».
Собеседник издания добавил, что тогда стал понимать характер русского человека, и теперь он счастлив от того, что приехал в Россию.