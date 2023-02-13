Киевский режим резко оборвал контакты с Москвой в ходе переговоров по ситуации на Украине из-за того, что получил соответствующий приказ. Такой информацией поделился официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Ранее в Минске сказали, что именно лидеры западного мира не позволили украинскому руководству заключить мирное соглашение с Москвой во время диалога, который состоялся в 2022 году. Представители прессы обратились к Пескову с просьбой дать комментарий по этому поводу.
«Внезапно, как по команде сверху <…> украинская сторона покинула стол переговоров и ушла со связи», — уточнил он.
Ранее экс-глава израильского кабмина Нафтали Беннет сказал, что мирные переговоры по украинскому кризису были заблокированы Западом.