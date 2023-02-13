США вводят дополнительные меры охраны небесного пространства

Инцидент с китайским аэростатом демонстрирует проблемы с безопасностью воздушного пространства над США. Помощник главы пентагона Мелисса Далтон выступила с заявлением, в котором сообщила, что США вводят дополнительные меры по контролю воздушного пространства. В частности, особенное внимание уделяется контролю высот на которых способны передвигаться аэростаты.
Сообщается, что за последнюю наделю над территорией Северной Америки было сбито не менее четырех аэростатов. Американская сторона заявляет, что сбитые аэростаты собирали информацию о военных объектах на территории США и были набиты шпионским оборудованием.
Пекин же отрицает все обвинения и настаивает на том, что шар осуществлял сбор метеоданных, а на территорию США залетел совершенно случайно.