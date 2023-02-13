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Евросоюз поддержит местные предприятия через регуляторные послабления

Экономика
Евросоюз поддержит местные предприятия через регуляторные послабления

Власти европейских стран рассчитывают, что смогут предоставить местным компаниям послабления, которые позволят поддержать конкурентоспособность с США. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на коммюнике по итогам встречи саммита Евросоюза.

Европейская промышленность оказалась в уязвимом положении из-за политических решений ЕС о поддержке антироссийских санкций. Еврочиновники рассчитывают, что льготы и послабления для местных компаний позволят остановить процесс утечки бизнеса в США.

Соединенные Штаты используют нестабильность и свою роль в блоке НАТО как инструмент для расширения влияния. Об этом заявлял депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес, его слова приводит «ФедералПресс».
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