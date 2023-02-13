Политолог Авва: ввязавшись в конфликт на Украине Маск рассчитывал на контракт с Пентагоном

И, ввязавшись в эту историю, в войну на Украине совершенно бесплатно, Маск, очевидно, рассчитывал на то, что за оказание подобного рода «помощи» Пентагон заключит с ним контракт. Среди волков жить – волком быть, у него в этой отрасли есть как друзья, так и враги, отмечает эксперт. И контракт с его компанией никто не спешит заключать. Теперь, по мнению журналиста, бизнесмен под разными предлогами пытается «съехать» с бесплатной темы и вынудить Пентагон и демократов, с которыми он, в общем-то, воюет, платить ему за предоставляемые услуги. Поэтому это дело никак не связано с каким-либо гуманизмом. Это основной момент.