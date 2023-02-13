Политолог Авва: ввязавшись в конфликт на Украине Маск рассчитывал на контракт с Пентагоном

Бизнесмен и основатель компании Space X Илон Маск заявил, что использование сети спутниковой связи Starlink не должно стать причиной новой мировой войны, несмотря на то, что она является основой коммуникации на Украине.
Ранее, 9-го февраля компания ограничила применение этой сети для беспилотников на линии фронта и отметила, что договор между Киевом и Маском не подразумевал использование сети в военных и наступательных целях.
Журналист и политолог Вадим Авва, комментируя новость для ФАН отметил, что «метания» Илона Маска по предоставления сети Starlink зависят не от его позиции по поводу конфликта на Украине, поддерживает ли он ее «независимость» или воюет против России. Эксперт считает, что предпринимателю абсолютно наплевать на то, сколько будет убито украинцев, русских, славян.
«Если бы конфликт происходил в Африке, реакция бизнесмена была бы такая же. Проблема в том, что бесплатное предоставление услуг Starlinka просто накладно. Сегодня в мировой экономике такая ситуация, что кроме военной отрасли, ВПК, гражданский сектор начинает экономить на себе. А Starlink – это такой гибрид между тем и тем, это товар двойного назначения», — считает Авва.
И, ввязавшись в эту историю, в войну на Украине совершенно бесплатно, Маск, очевидно, рассчитывал на то, что за оказание подобного рода «помощи» Пентагон заключит с ним контракт. Среди волков жить – волком быть, у него в этой отрасли есть как друзья, так и враги, отмечает эксперт. И контракт с его компанией никто не спешит заключать. Теперь, по мнению журналиста, бизнесмен под разными предлогами пытается «съехать» с бесплатной темы и вынудить Пентагон и демократов, с которыми он, в общем-то, воюет, платить ему за предоставляемые услуги. Поэтому это дело никак не связано с каким-либо гуманизмом. Это основной момент.
Второй заключается в том, что вся ситуация показывает нам, всему миру, что такое воюющая Украина, которая наводит американские ракеты американскими спутниками, подчеркнул Авва. Украина, которая в американском штабе в Германии разрабатывает наступательные или оборонительные операции. И Украина, которая ничего без этого из себя не представляет.
«Там абсолютно колониальный, оккупационный режим, который финансируется, снабжается коллективным Западом. Он должен будет нести ответственность за проливаемую им кровь. Запад должен будет компенсировать все убытки моральные и материальные украинскому и российскому народу. Запад – это США и все их союзники, участвующие в этом конфликте, начиная от поставок вооружения, заканчивая финансированием нацистского режима. Потому что он создал эту войну, он финансирует ее и ведет руками таких преступников, как Подоляка и прочих членов сегодняшнего украинского правительства, а фактически – диктатуры Зеленского», — подытожил он.
Ранее Кадыров сообщил о готовности разговаривать с Зеленским в формате «один на один».