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Специалисты ЮФУ рассказали об итогах первого года работы Передовой инженерной школы

Общество
Специалисты ЮФУ рассказали об итогах первого года работы Передовой инженерной школы

Команда Южного федерального университета подвела итоги первого года работы проекта ПИШ «Инженерия киберплатформ».

Деятельность школы неразрывно связана с подготовкой новых кадров для высокотехнологичных отраслей экономики. Их задачей станет развитие российских производств, а также решение глобальных технологических задач.

«ПИШ ЮФУ взращивает специалистов в области робототехники, перспективных систем связи и телекоммуникаций, технологий электронной компонентной базы, IT и активно сотрудничает с ГК "Ростех" и АО "Элемент"», — рассказал руководитель Передовой инженерной школы «Инженерия киберплатформ» ЮФУ Игорь Лысенко.

Так, за 2022 год там реализовывали программы ДПО по разработке симуляторов робототехнических систем. Специалисты занимались развитием методов искусственного интеллекта в системах технического зрения, а также созданием программ для операторов БПЛА.

Специалисты ЮФУ рассказали об итогах первого года работы Передовой инженерной школы

Студенты проходили практику и стажировались, знакомясь с инфраструктурой индустриальных партнеров. Все это позволило им накопить багаж знаний для дальнейшего трудоустройства.

Участие в подведении итогов принял глава Минобрнауки России Валерий Фальков. Он высоко оценил необходимость работы передовых инженерных школ. При рассмотрении результатов глава ведомства пообещал обращать внимание на участие университета в решении реальных инженерных задач.
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