Специалисты ЮФУ рассказали об итогах первого года работы Передовой инженерной школы

Команда Южного федерального университета подвела итоги первого года работы проекта ПИШ «Инженерия киберплатформ».
Деятельность школы неразрывно связана с подготовкой новых кадров для высокотехнологичных отраслей экономики. Их задачей станет развитие российских производств, а также решение глобальных технологических задач.
«ПИШ ЮФУ взращивает специалистов в области робототехники, перспективных систем связи и телекоммуникаций, технологий электронной компонентной базы, IT и активно сотрудничает с ГК "Ростех" и АО "Элемент"», — рассказал руководитель Передовой инженерной школы «Инженерия киберплатформ» ЮФУ Игорь Лысенко.
Так, за 2022 год там реализовывали программы ДПО по разработке симуляторов робототехнических систем. Специалисты занимались развитием методов искусственного интеллекта в системах технического зрения, а также созданием программ для операторов БПЛА.
Студенты проходили практику и стажировались, знакомясь с инфраструктурой индустриальных партнеров. Все это позволило им накопить багаж знаний для дальнейшего трудоустройства.
Участие в подведении итогов принял глава Минобрнауки России Валерий Фальков. Он высоко оценил необходимость работы передовых инженерных школ. При рассмотрении результатов глава ведомства пообещал обращать внимание на участие университета в решении реальных инженерных задач.