Министр туризма ЦАР рассказала о перспективах развития отрасли

Банги, 13 февраля. Министр туризма Центральноафриканской Республики Дженнифер Сарайва-Янзере рассказала о перспективных направлениях развития сектора.
По словам члена Правительства ЦАР, власти в короткие сроки смогли восстановить ряд объектов инфраструктуры. Специалисты отремонтировали и ввели в эксплуатацию гостиничный комплекс Doli Lodge в Бейанге, отели в Бамбари и Боали, а также здание ведомства.
Кроме того, сотрудники минтуризма республики организовали ряд семинаров, направленных на развитие национальной политики в отрасли. По словам Сарайва-Янзере, в ближайшей перспективе количество мест для размещения путешественников увеличится с двух до пяти тысяч.
Глава ведомства подчеркнула, что туризм представляет собой сферу с высокими темпами экономического развития. Индустрия отдыха является важным источником государственных доходов и создает новые рабочие места.
Ранее премьер-министр ЦАР Феликс Молуа, находясь с официальным визитом в Москве, предложил российским партнерам укреплять сотрудничество в экономической сфере. По словам политика, республика может стать одним из перспективных направлений заграничных поездок россиян.