Сварщики из Астраханской области изготовили новую партию «буржуек» для солдат СВО

Рабочие Волго-Каспийского судоремонтного завода сделали очередную партию блиндажных печек-«буржуек» для своих земляков, освобождающих Донбасс. Об этом сообщила глава н. п. Волго-Каспийский Камызякского района Астраханской области Наталья Митрофанова.
По словам поселкового руководителя, из собранных жителями поселка и соседней Николо-Комаровки бывших в употреблении газовых баллонов сварщики Волго-Каспийского судоремонтного завода произвели новую партию «буржуек», пишет mayak-delta.ru.
Уже несколько таких изделий были направлены на передовую в 2022 году, отметила чиновница. Недавно волонтеры отвезли еще три единицы, а в настоящее время цех выпустил еще порядка 10 подобных обогревателей, добавила Митрофанова. Кроме того, она подчеркнула весомый вклад заводских мастеров, которые продолжают изготавливать печи для обогрева бойцов специальной военной операции.