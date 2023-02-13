Сварщики из Астраханской области изготовили новую партию «буржуек» для солдат СВО

Уже несколько таких изделий были направлены на передовую в 2022 году, отметила чиновница. Недавно волонтеры отвезли еще три единицы, а в настоящее время цех выпустил еще порядка 10 подобных обогревателей, добавила Митрофанова. Кроме того, она подчеркнула весомый вклад заводских мастеров, которые продолжают изготавливать печи для обогрева бойцов специальной военной операции.