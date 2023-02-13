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Песков анонсировал встречу Путина с Зюгановым 13 февраля

Политика
Песков анонсировал встречу Путина с Зюгановым 13 февраля

Президент РФ Владимир Путин в преддверии послания Федеральному собранию встретится с председателем КПРФ Геннадием Зюгановым 13 февраля. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского лидера обратил внимание, что встреча Путина с Зюгановым состоится в начале второй половины дня.

«Сегодня у президента запланировано несколько внутренних совещаний и встреч», — сказал Песков.

Стоит отметить, что обращение Владимира Путина к Федеральному собранию запланировано на 21 февраля.
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