Песков отказался комментировать «предложение» Порошенко относительно Донбасса

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался давать комментарии относительно предложения, которое бывший украинский лидер Петр Порошенко якобы направлял в Москву.
Ранее украинский оппозиционер Виктор Медведчук рассказал, что Порошенко ранее якобы передавал главе России Владимир Путину предложение «забрать» Донецкую и Луганскую народные республики. Представители прессы обратились к Пескову с просьбой подтвердить или опровергнуть эти заявления.
«Нет, я это оставляю без комментариев», — уточнил он.
Пресс-секретарь президента РФ отметил, что ни один бы режим не стал совершать таких преступлений, которые совершила киевская власть.