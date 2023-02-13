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Песков отказался комментировать «предложение» Порошенко относительно Донбасса

Политика
Песков отказался комментировать «предложение» Порошенко относительно Донбасса

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался давать комментарии относительно предложения, которое бывший украинский лидер Петр Порошенко якобы направлял в Москву.

Ранее украинский оппозиционер Виктор Медведчук рассказал, что Порошенко ранее якобы передавал главе России Владимир Путину предложение «забрать» Донецкую и Луганскую народные республики. Представители прессы обратились к Пескову с просьбой подтвердить или опровергнуть эти заявления.

«Нет, я это оставляю без комментариев», — уточнил он.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что ни один бы режим не стал совершать таких преступлений, которые совершила киевская власть.
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