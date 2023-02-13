В Приморье объяснили сходства российских БПЛА с китайскими аналогами

Ранее глава Приморья Олег Кожемяко сообщил о начале тестирований новых беспилотников с вертикальным взлетом, которые будут предназначаться для использования в зоне Специальной военной операции. Сторонние Telegram-каналы после опубликования видео начали распространять информацию о сходствах российских беспилотников с китайскими аналогами, реализуемыми через торговую площадку AliExpress.