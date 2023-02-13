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В Приморье объяснили сходства российских БПЛА с китайскими аналогами

Армия
В Приморье объяснили сходства российских БПЛА с китайскими аналогами

Правительство Приморского края заявило, что принцип сборки БПЛА, выпускаемых в регионе, схож с другими, которые используются для сборки у других изготовителей. Однако, «начинка» российских беспилотников является особенной.

Ранее глава Приморья Олег Кожемяко сообщил о начале тестирований новых беспилотников с вертикальным взлетом, которые будут предназначаться для использования в зоне Специальной военной операции. Сторонние Telegram-каналы после опубликования видео начали распространять информацию о сходствах российских беспилотников с китайскими аналогами, реализуемыми через торговую площадку AliExpress.

Власти Приморского края отметили, что прототип БПЛА с вертикальным взлетом не является инновационным и уникальным. Однако, он имеет специализированную и уникальную внутреннюю аппаратную часть.
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