В Кремле заявили, что Путин не собирается отказываться от публичных выступлений

Снижения количества публичных выступлений президента России Владимира Путина не планируется на фоне сообщений о вербовке боевиков американцами.
Безопасность главы государства полностью обеспечена. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистами.
«Никакого снижения публичности не планируется. Безопасность президента, безопасность всех лиц, которые являются объектами государственной охраны, обеспечивается на должном уровне», — подчеркнул он.
Служба внешней разведки ранее сообщила, что военнослужащие США вербуют боевиков. Согласно полученным данным, вербовка происходит с целью совершения серии терактов на территории РФ и стран СНГ.