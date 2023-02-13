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В Кремле заявили, что Путин не собирается отказываться от публичных выступлений

Общество
В Кремле заявили, что Путин не собирается отказываться от публичных выступлений

Снижения количества публичных выступлений президента России Владимира Путина не планируется на фоне сообщений о вербовке боевиков американцами.

Безопасность главы государства полностью обеспечена. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

«Никакого снижения публичности не планируется. Безопасность президента, безопасность всех лиц, которые являются объектами государственной охраны, обеспечивается на должном уровне», — подчеркнул он.

Служба внешней разведки ранее сообщила, что военнослужащие США вербуют боевиков. Согласно полученным данным, вербовка происходит с целью совершения серии терактов на территории РФ и стран СНГ.
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