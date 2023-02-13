Улицы Петербурга вновь покроются лужами из-за оттепели 13 февраля

Синоптик подчеркнул, что показатели температуры воздуха в Петербурге будут колебаться в пределах от +1 до +3 градусов. В Ленинградской области ожидается от −1 до +4 градусов. По словам Леуса, в Северной столице ожидается облачная погода с небольшими прояснениями, в течение дня возможно выпадение осадков. Ветер западный, его скорость составит от 5 до 10 метров в секунду.