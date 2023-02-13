Игрок «Сочи» Нобоа отреагировал на обвинения в избиении своей девушки

Эквадорский полузащитник футбольного клуба «Сочи» Кристиан Нобоа ответил на обвинения в избиении своей девушки Кевиам Касо. Игрок сообщил, что не совершал преступления.
Инцидент якобы случился в Дубае во время учебно-тренировочных сборов. Нобоа нанес телесные повреждения своей девушке. Хавбек отрицает все обвинения в свой адрес.
«Она была пьяная и злая. Меня с ней не было в эту ночь. Я был в другом отеле в Дубае. Я никому не изменял и никого не бил. Меня все знают, что я не такой человек», — цитирует Нобоа издание «Спорт-Экспресс».
Касо вышла в эфир на своих страницах в социальных сетях 13 февраля. Девушка со слезами на глазах рассказала, что Нобоа ее избил, сообщает RT.