Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Игрок «Сочи» Нобоа отреагировал на обвинения в избиении своей девушки

Спорт
Игрок «Сочи» Нобоа отреагировал на обвинения в избиении своей девушки

Эквадорский полузащитник футбольного клуба «Сочи» Кристиан Нобоа ответил на обвинения в избиении своей девушки Кевиам Касо. Игрок сообщил, что не совершал преступления.

Инцидент якобы случился в Дубае во время учебно-тренировочных сборов. Нобоа нанес телесные повреждения своей девушке. Хавбек отрицает все обвинения в свой адрес.

«Она была пьяная и злая. Меня с ней не было в эту ночь. Я был в другом отеле в Дубае. Я никому не изменял и никого не бил. Меня все знают, что я не такой человек», — цитирует Нобоа издание «Спорт-Экспресс».

Касо вышла в эфир на своих страницах в социальных сетях 13 февраля. Девушка со слезами на глазах рассказала, что Нобоа ее избил, сообщает RT.
нобоа футбол спорт
Военкоры ФАН
Лучшие в аду