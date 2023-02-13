Губернатор Курской области Старовойт призвал депутатов отказаться от отдыха за границей

Курским депутатам следует отказаться от планов проводить свои отпуска за пределами российского государства. С таким призывом выступил губернатор региона Роман Старовойт.
Чиновник отметил, что местным парламентариям в нынешней ситуации довольно трудно работать без отдыха. Однако он считает, что отпуска не должны длиться несколько недель. Более того, отдыхать за пределами страны совершенно неприемлемо, подчеркнул Старовойт.
«Главы районов, муниципальных образований, давайте более сдержанно к этому относиться, в конце концов, совесть должна быть», — сказал он.
Соответствующее заявление он сделал 13 февраля в рамках оперативного совещания со своими подчиненными.