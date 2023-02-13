Губернатор Курской области Старовойт призвал депутатов отказаться от отдыха за границей

Чиновник отметил, что местным парламентариям в нынешней ситуации довольно трудно работать без отдыха. Однако он считает, что отпуска не должны длиться несколько недель. Более того, отдыхать за пределами страны совершенно неприемлемо, подчеркнул Старовойт.