Житель турецкой Аданы: С базы НАТО Инджирлик к нам на помощь не пришел ни один американец

Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) продолжает серию репортажей с территории, пострадавшей от самого разрушительного в этом веке землетрясения в Турции.
Несмотря на то, что до 12 февраля во всей стране национальный траур, жизнь в двухмиллионном городе Адана постепенно входит в привычный ритм. 12 рухнувших в городе домов находятся внутри кварталов и с улиц их не видно, возле трех из них закончился разбор завалов и полностью вывезены бетонные обломки, о трагедии напоминают только остатки фундаментов. По улицам передвигаются сотни грузовиков со строительными обломками и машин скорой помощи, но все продумано и пробок они нигде не создают.
Активно работают мобильные пункты по сбору крови от населения и палаточные лагеря для пострадавших. Много раз был свидетелем, как у донорских пунктов днем выстраивались очереди пенсионеров, а по вечерам у них толпилась молодежь.
Специально спрашивал у доноров, получают ли они что-нибудь взамен, например, бесплатный обед и почти всегда слышал удивленный возглас, типа: Нет, конечно! Как можно получать хоть что-то за спасение жизни соотечественников?!
Проблема тех, кто мгновенно стал бездомным также постепенно решается. Палаточные лагеря появились повсюду — прежде всего во всех парках. Видел, как из крытого рынка вынесли прилавки и товары и установили там палатки. Они все белого цвета с синей надписью AFAD — Управление по чрезвычайным ситуациям. Внутри положены матрасы и обогреватель. В каждом лагере работает кухня, и стоят штабеля с бутилированной водой.
Однако всем ясно, что в такой палатке, когда на улице всего восемь градусов жить тяжело, особенно детям. Поэтому обитателей палаточных лагерей постепенно вывозят самолетами в Стамбул и Анкару, а оттуда в другие регионы страны, где они получают временное жилье. Согласовано и частично осуществлено 170 таких авиарейсов и эта программа будет продолжена. Палаточный лагерь на площади перед администрацией района Сейхан о котором я писал в своем первом репортаже из Аданы — уже ликвидирован. Сказывается наличие у Турции большого опыта в ликвидации последствий землетрясения. Они тут происходит регулярно. В 2020 году при подземных толчках с эпицентром в городе Элязыг погиб 41 человек, а при землетрясении в Западной Турции в 1999 году — 17000. Мелкие колебания земной поверхности без жертв и разрушений происходят практически ежемесячно.
Считается, что вечными русскими вопросами являются «кто виноват» и «что делать», сейчас они стоят и перед Турцией. С последним вопросом все ясно: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган при посещении палаточного лагеря в Кахраманмараш объявил, что все разрушенное в результате землетрясения будет восстановлено в течение года. Оппозиция уже объявила его в раздаче несбыточных обещаний накануне президентских и парламентских выборов 14 мая. Эрдоган в долгу не остался и обратил внимание, что в тех районах, где у власти оппозиция жертв и разрушений не меньше, чем в тех, где руководит правящая Партия справедливости и развития. Также Эрдоган объявил, что каждая пострадавшая от землетрясения семья получит по 10000 турецких лир, это около 500 евро – средний месячный заработок в Турции.
Ответ на вопрос «кто виноват» пытаются дать правоохранительные органы Турции. Принято решение о задержании 131 человека, причастных к строительству рухнувших зданий. На руках у 113 уже защелкнулись наручники, причем у некоторых прямо в аэропортах, когда они пытались покинуть страну с крупными суммами денег.
С другой стороны, трагедия выявила и настоящих героев, один из них – мэр города Эрзинь Ёккеш Элмасоглу. Несмотря на то, что его город находится в очень сильно пострадавшей от землетрясения провинции Хатай, там не было повреждено ни одно здание. Причина проста — он бескомпромиссно боролся с незаконным строительством и не разрешал нарушать строительные нормы даже своим родственникам.
Также любимцем турецкого народа стал Кепюк — служебный пес AFAD. Во время поиска жертв под завалами он порезал осколками стекла все четыре лапы. Однако после того как ему их перевязали, он продолжил обнюхивать завалы и спас пять человек.
Оппозиционные и англоязычные телевизионные каналы пытаются сделать новыми героями и 167 американских спасателей. Репортажи об их деяниях показывают с завидным постоянством. Про то, что они появились в Турции только через три дня после трагедии, эти СМИ умалчивают.
Житель Аданы Кадир Февзи, много лет проживший в России, прокомментировал ФАН американскую помощь так:
«В провинции Адана, прямо у городской черты, всего в нескольких километрах от центра города размещается огромная американская авиабаза Инджирлик. Пять тысяч американцев там служат и они все время говорят, что они наши друзья и находятся они здесь, чтобы защищать нашу страну. Так вот, когда начали рушиться дома, у нас была каждая секунда и каждый человек на счету. Даже старшеклассники ломами пытались поднять плиты, чтобы дать выбраться из-под завалов людям. А с базы Инджирлик не пришел никто, ни один американец. А ведь там не только народу полно, но и разной строительной техники. Так что в России правильно говорят: «Друг познается в беде».