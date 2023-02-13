Житель турецкой Аданы: С базы НАТО Инджирлик к нам на помощь не пришел ни один американец

«В провинции Адана, прямо у городской черты, всего в нескольких километрах от центра города размещается огромная американская авиабаза Инджирлик. Пять тысяч американцев там служат и они все время говорят, что они наши друзья и находятся они здесь, чтобы защищать нашу страну. Так вот, когда начали рушиться дома, у нас была каждая секунда и каждый человек на счету. Даже старшеклассники ломами пытались поднять плиты, чтобы дать выбраться из-под завалов людям. А с базы Инджирлик не пришел никто, ни один американец. А ведь там не только народу полно, но и разной строительной техники. Так что в России правильно говорят: «Друг познается в беде».