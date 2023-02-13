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Депозитарий Euroclear прекратил принимать рубль для расчетов в Европе

Экономика
Депозитарий Euroclear прекратил принимать рубль для расчетов в Европе

Европейский депозитарий Euroclear прекратил принимать рубли, передает РИА Новости. При этом активы российских инвесторов оказались заморожены. А рублевые остатки на счетах были принудительно конвертированы в евро.

Клиенты Euroclear не смогут использовать рубли в качестве расчетной денежной единицы. При этом российскую валюту не примут на счета, открытые на имя Euroclear. Это означает затруднение выплат по дивидендам и купонам в рублях.

Эксперты полагают, что это решение стало очередным шагом к стратегическому разрыву российской и европейской финансовых систем. Продолжением могут стать санкционные ограничения деятельности Московской биржи.
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