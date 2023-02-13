Суконкин назвал несбыточными планы Запада по производству оружия на Украине

Страны Запада изучают возможность запуска производства оружия на Украине. Военный эксперт Алексей Суконкин назвал несбыточными эти планы.
В интервью изданию «ПолитЭксперт» он объяснил, что в ходе российской СВО инфраструктура Украины была практически уничтожена. ВС РФ недавно нанесли удары по важным украинским объектам энергетики, парализовав работу предприятий ОПК и транспортной системы государства.
«С учетом выключения энергетики тяжелая энергоемкая промышленность на Украине действовать в принципе не может», — заявил эксперт.
Суконкин добавил, что российская боевая авиация и артиллерия способны уничтожить заводы, которые страны Запада могут попытаться открыть на Украине. По его словам, в нынешних условиях предприятия по производству оружия на украинской территории не могут быть запущены.
Ранее в Польше заявили, что Киев не сможет выстоять в конфликте без поддержки Запада, передает RT.