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Суконкин назвал несбыточными планы Запада по производству оружия на Украине

Армия
Суконкин назвал несбыточными планы Запада по производству оружия на Украине

Страны Запада изучают возможность запуска производства оружия на Украине. Военный эксперт Алексей Суконкин назвал несбыточными эти планы.

В интервью изданию «ПолитЭксперт» он объяснил, что в ходе российской СВО инфраструктура Украины была практически уничтожена. ВС РФ недавно нанесли удары по важным украинским объектам энергетики, парализовав работу предприятий ОПК и транспортной системы государства.

«С учетом выключения энергетики тяжелая энергоемкая промышленность на Украине действовать в принципе не может», — заявил эксперт.

Суконкин добавил, что российская боевая авиация и артиллерия способны уничтожить заводы, которые страны Запада могут попытаться открыть на Украине. По его словам, в нынешних условиях предприятия по производству оружия на украинской территории не могут быть запущены.

Ранее в Польше заявили, что Киев не сможет выстоять в конфликте без поддержки Запада, передает RT.
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