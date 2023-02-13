Силовики задержали более 70 нелегальных мигрантов в промзоне под Гатчиной

Сотрудники правоохранительных органов в Ленобласти провели массовые задержания нелегальных мигрантов, нарушающих режим пребывания на российской территории.
Большое скопление нелегалов было обнаружено в одной из промышленных зон Гатчинского района. Как рассказал источник ФАН в правоохранительных органах, все мигранты являются выходцами из регионов, где наблюдается повышенная террористическая опасность.
В отношении более 70 мигрантов были составлены протоколы по статье о нарушении правил въезда в Россию либо пребывания на ее территории. Решается вопрос об их выдворении с территории страны.