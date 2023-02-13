Гарантия безопасности: как Россия совершенствует свое ракетное вооружение

Если говорить о носителях — самих стратегических ракетах, — то конструкторы реализовали огромное количество решений, позволяющих ракете сохранить боеспособность даже при многократном ядерном ударе по позиционному району, где размещены ракетные пусковые шахты. Особенно это важно для реализации ответного ядерного удара. Кроме того, при старте и наборе высоты современные ракеты способны преодолевать так называемые «блокирующие» ядерные взрывы, которые постарается создать противник с помощью противоракет (уже размещенных в Европе на американских базах ПРО). Защищены ракеты от рентгеновского и гамма-нейтронного излучения. Также имеются способы противодействия противоракетам и на других участках траектории, в том числе в районе разведения боевых блоков, где каждый ядерный заряд направляется по своему «адресу».