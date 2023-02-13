Гарантия безопасности: как Россия совершенствует свое ракетное вооружение

Недавно Минобороны РФ в очередной раз напомнило миру, что безопасность России обеспечивается ракетно-ядерным щитом, гарантирующим после его применения тишину и покой во всем мире. Не дай бог, конечно. Однако есть пара слов в подтверждение, так сказать.
В рамках СВО показало эффективность оперативно-тактическое ракетное вооружение, которое подчинено, планируется и применяется структурой, обладающей более высокими полномочиями и компетенциями, чем командующие группировками войск. В режиме реального времени мы можем наблюдать постоянное творческое совершенствование процессов использования ракетного вооружения. Это раз за разом позволяет российским силам поражать назначенные цели, несмотря на серьезное противодействие со стороны ПВО Украины.
Кроме совершенствования тактики массированных ударов, модернизируются и сами ракеты. Ярчайший пример — обнаружение на боеприпасах Х-101 элементов противоракетной борьбы, которые позволяют отбиваться от ракет зенитных, что кратно повышает шанс пробиться к цели. И это только то, что было опубликовано украинскими изданиями. Как обстоят дела на самом деле и насколько глубоко модернизированы крылатые ракеты в части способности преодолевать ПВО противника, мы из открытых источников не узнаем.
Тем не менее на данном примере можно видеть, какое большое внимание уделяется совершенствованию ракетных комплексов, которые в других условиях могут применяться со специальной боевой частью — то есть, ядерной. В таком случае возможности крылатой ракеты должны полностью гарантировать доставку ядерного заряда к точке подрыва, так как при применении этого вида оружия ставки слишком высоки и несоразмерны с некоторыми задачами, какие сейчас ставятся на Украине — например, поразить машинный зал ТЭЦ.
В случае применения «ядерки» обычно речь идет о судьбе, о существовании государства. Специальная военная операция на Украине позволяет анализировать результаты каждого массированного ракетного удара и делать соответствующие выводы, рисующие контуры модернизации отечественного ракетного вооружения. А она проводится буквально «с колес».
И вот здесь мы плавно переходим с оперативно-тактических ракет к стратегическим межконтинентальным ракетам, которые составляют основу ядерной триады России.
Когда высшие лица государства говорят о том, что ядерные силы страны гарантируют безопасность, они имеют в виду способность стратегических ракет донести заряды с термоядерными боеголовками до назначенных целей на территории противника. Полистав материалы открытой печати, можно сформировать себе представление о мерах, предпринятых конструкторами стратегических ракет по обеспечению возможности прорыва противоракетной обороны противника. И меры эти просто поражают глубиной и широтой технической мысли создателей.
Я к тому, что если конструкторы и промышленность на примере даже оперативно-тактических ракет практически мгновенно внедряет новшества, способствующие прорыву ПВО, то что же делается с ракетами стратегического класса, имеющими куда большую значимость для безопасности страны? Страшно подумать. А ведь у этих ракет никогда не будет «испытательного полигона». Следовательно, конструкторы сразу должны предусмотреть самые разные варианты противодействия ПВО противника.
Так, на примере «Авангарда», мы видим отказ от использования баллистической траектории и применение активного и непредсказуемого для сил ПРО противника маневрирования на этапе снижения. Это позволяет существенно расширить территорию возможного падения боевого блока, в значительной степени затруднив его перехват, или даже сделав его невозможным. Оценка экспертов — «Авангард» повышает вероятность прорыва ПРО на порядок.
Помимо обычных, появились «квазитяжелые» ложные цели, благодаря ускорителям идущие с реальными боеголовками в «одном эшелоне». Их неотличимость от «оригинала» позволяет перегружать средства ПРО противника, увеличивая вероятность успешного прорыва. Сколько их может находиться на носителе вместе с реальными боевыми блоками, неизвестно. Но то, что они есть, и то, что они создадут врагу непреодолимые трудности — это точно. Кроме того, на определенных участках траектории боевые блоки прикрываются дипольными отражателями, смазывающими радиолокационную картинку складывающейся обстановки.
Если говорить о носителях — самих стратегических ракетах, — то конструкторы реализовали огромное количество решений, позволяющих ракете сохранить боеспособность даже при многократном ядерном ударе по позиционному району, где размещены ракетные пусковые шахты. Особенно это важно для реализации ответного ядерного удара. Кроме того, при старте и наборе высоты современные ракеты способны преодолевать так называемые «блокирующие» ядерные взрывы, которые постарается создать противник с помощью противоракет (уже размещенных в Европе на американских базах ПРО). Защищены ракеты от рентгеновского и гамма-нейтронного излучения. Также имеются способы противодействия противоракетам и на других участках траектории, в том числе в районе разведения боевых блоков, где каждый ядерный заряд направляется по своему «адресу».
В общем, все это позволяет полагать, что ракетные войска стратегического назначения и атомный подводный ракетно-ядерный флот, случись такое, гарантированно выполнят поставленные перед ними боевые задачи.