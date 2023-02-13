Кадыров сообщил о готовности разговаривать с Зеленским в формате «один на один»

Руководитель Чеченской республики Рамзан Кадыров выступил с весьма необычным заявлением относительно ситуации на украинской земле. Информация об этом была обнародована 13 февраля.
Кадыров сказал, что считает президента Украины Владимира Зеленского террористом и фашистом, с которым нет смысла разговаривать. Однако глава Чечни выразил готовность провести беседу с политиком в формате «один на один».
«Вот если меня отправят к нему один на один, то можно было вести переговоры. Но я быстро переубедил бы его. Я бы быстро подписал бы все документы, которые необходимы», — добавил он.
Соответствующее заявление руководитель республики сделал в рамках эфира передачи «60 минут», которая транслируется на «Россия-1».