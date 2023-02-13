Политолог Жарихин: На Украине усиливается угнетение и преследование православных

Накануне глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук заявил о том, что «уния — это благо для Украины, а верность Православию – зло и рана на теле украинского народа». Как сообщил по этому поводу ФАН политолог, замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин, режим Зеленского явно усилил позиции униатов, стремящихся массово обратить украинцев в свою веру.
В последние дни глава УГКЦ Святослав Шевчук в обращениях к своей пастве озвучил вещи, свидетельствующие о том, что процесс создания новой унии между католиками и православными раскольниками на Украине близится к логическому завершению. При этом глава УГКЦ по-своему трактовал многие церковные события последних веков.
Так, униатский лидер заявил, что митрополит Исидор Киевский, в 14-м веке предавший православие и закончивший свою жизнь как католический кардинал — на самом деле человек, «сделавший все, чтобы объединить Киевскую Церковь со Вселенским патриархатом». А Брестская уния 1596-го года, по его мнению — это не политический проект Папы Римского и Речи Посполитой, стремившихся окатоличить православных на Украине, а «историческое свершение единения». В качестве вывода Шевчук сообщил, что христиане Украины должны двигаться к «полному единству», а территория страны станет тем пространством, на котором это «единство» осуществится.
Ранее, 19 января, правительство Украины внесло в Верховную раду закон, направленный на запрет Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата. Проект закона «О деятельности некоторых религиозных организаций» позволит полностью запретить деятельность УПЦ, если украинские власти придут к выводу, что она связана с Россией. Инициатором законопроекта является премьер-министр Денис Шмыгаль.
Сейчас на Украине существует сразу несколько православных церквей, в том числе УПЦ в составе Московского патриархата во главе с митрополитом Онуфрием, и ПЦУ — Православная церковь Украины. Последняя была образована в 2018-м, когда патриарх Стамбульский Варфоломей даровал ей томос (указ о получении автокефалии). Русская Православная церковь не признала решения Стамбульского патриархата, разорвав с ним всяческие связи.
Как сообщил по этому поводу ФАН политолог, замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин, нынешний киевский режим усиливает преследование единственной канонической церкви в стране, чем активно пользуются униаты и раскольники.
«Лично для меня высказывания Шевчука не стали сюрпризом. Если униат говорит, что "уния — это благо, а православие плохо для Украины", это вполне ожидаемо. Соответственно он трактует в пользу своей церкви и главные религиозные события последних веков — ведь у униатов своя правда, в которую они фанатично верят, — указал Жарихин. — Но дело не в том, что говорит руководство униатов, а в том, что делает само руководство Украины. Раньше оно худо-бедно, с сильным перекосом в сторону униатов и раскольников, все же пыталось соблюдать некий баланс. То есть, украинские власти пытались обеспечить некое сосуществование церквей в рамках одной страны».
По словам Жарихина, такое сосуществование было всегда, история тех же униатов на Западе Украины насчитывает несколько веков, и они тоже имеют право на существование.
«Но сейчас мы видим четкую политику киевских властей в религиозной сфере — это угнетение и преследование православных христиан. На рассмотрении Верховной Рады находится законопроект о полном запрете деятельности Украинской православной церкви Московского патриархата, что само по себе станет шоком для всех христиан, — указал Жарихин. — Параллельно киевские власти намеренно дают огромные преференции униатам из УГКЦ и раскольникам из Православной церкви Украины (ПЦУ). Все это делается именно по политическим мотивам — якобы с целью «снизить влияние Москвы на украинскую церковную жизнь». Они это делают жестко, вопреки любым религиозным и демократическим канонам».
Заявления униатов, которые «не верят ни в Бога, ни в черта», лишь иллюстрируют этот чудовищный процесс, указал политолог.
«По сути, киевские власти занимаются преследованием главной и единственной канонической церкви Украины — УПЦ МП — по политическим мотивам. В этом же тренде лежит и намерение униатских и раскольнических церквей в стране перейти на григорианский календарь праздников. Тем самым, они стараются как можно сильнее оторвать местных верующих от Русской православной церкви, чтобы даже большие церковные праздники местные верующие отмечали отдельно от россиян», — заключил Владимир Жарихин.
Напомним, в начале февраля зампредседателя Управления внешних церковных связей ПЦУ, митрополит Евстратий Зоря заявил, что в мае 2023-го раскольническая церковь «рассмотрит переход на григорианский календарь». Обсуждение вопроса состоится на специальном Архиерейском соборе.
«В связи с решением УГКЦ по календарю, Синод ПЦУ уже принял решение, что общины, желающие перейти на новый стиль, могут это сделать по соответствующей процедуре», — сообщил Евстратий Зоря.
Напомним, с 1 сентября Украинская Греко-Католическая церковь перейдет на григорианский календарь. Там подчеркнули, что это решение было принято якобы «по многочисленным просьбам верующих», а также после проведения консультаций с духовенством и монашеством церкви.