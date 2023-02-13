Политолог Жарихин: На Украине усиливается угнетение и преследование православных

Так, униатский лидер заявил, что митрополит Исидор Киевский, в 14-м веке предавший православие и закончивший свою жизнь как католический кардинал — на самом деле человек, «сделавший все, чтобы объединить Киевскую Церковь со Вселенским патриархатом». А Брестская уния 1596-го года, по его мнению — это не политический проект Папы Римского и Речи Посполитой, стремившихся окатоличить православных на Украине, а «историческое свершение единения». В качестве вывода Шевчук сообщил, что христиане Украины должны двигаться к «полному единству», а территория страны станет тем пространством, на котором это «единство» осуществится.