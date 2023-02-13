В Беларуси призвали к консолидации членов ОДКБ

На встрече с генеральным секретарем ОДКБ президент страны Александр Григорьевич Лукашенко заявил, что у членов альянса не получится «тихонько отсидеться». Президент уверен, что скоро наступит момент когда каждому из участников договора придется выбрать сторону и начать действовать более решительно.