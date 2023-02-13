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В Беларуси призвали к консолидации членов ОДКБ

Политика
В Беларуси призвали к консолидации членов ОДКБ

На встрече с генеральным секретарем ОДКБ президент страны Александр Григорьевич Лукашенко заявил, что у членов альянса не получится «тихонько отсидеться». Президент уверен, что скоро наступит момент когда каждому из участников договора придется выбрать сторону и начать действовать более решительно.

Также политик предложил заняться урегулированием существующих проблем альянса, выделив приоритетными областями регионы Центральной Азии и Кавказа. Только с помощью консолидации можно справиться с текущими вызовами.

Ранее Лукашенко в ходе визита в Зимбабве поблагодарил страны запада за введенные санкции и отметил, что без санкций не удалось бы наладить импорт белорусской сельскохозяйственной техники в страны Африки.
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