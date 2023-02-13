Проект «Чистая Арктика» планирует создать эко-тропы для туристов

Руководитель проектного офиса «Чистой Арктики» Андрей Нагибин дал комментарий по теме развития благоустройства эко-троп для туристов в Арктике. В интервью РИА Новости он отметил, что в скором времени будет сформирован подробный план всех локаций 2023 года на всей территории, а так же в работу скоро вступит программа по организации экспедиций на Шпицберген.
По его словам, работы по благоустройству эко-троп станут отличным средством притяжения для отдыха многих гостей и жителей. «Чистая Арктика» — это федеральный проект, нацеленный на очистку территорий от отходов различных категорий.
Идею придумали капитан атомного ледокола «50 лет Победы» Дмитрий Лобусов и капитан ледокола, Герой Труда Российской Федерации Геннадий Антохин.
Их замысел вызвал общественный диссонанс, который породил бурную инициативу экологов, волонтеров, а также ученых и глав различных субъектов. Всего за два года волонтеры очистили свыше 340 гектаров и утилизировали около пяти тысячи тонн отходов.
В мае этого года планируется третий крупномасштабный запуск проекта по очистке российского заполярья «Чистая Арктика».