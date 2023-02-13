Проект «Чистая Арктика» планирует создать эко-тропы для туристов

Руководитель проектного офиса «Чистой Арктики» Андрей Нагибин дал комментарий по теме развития благоустройства эко-троп для туристов в Арктике. В интервью РИА Новости он отметил, что в скором времени будет сформирован подробный план всех локаций 2023 года на всей территории, а так же в работу скоро вступит программа по организации экспедиций на Шпицберген.