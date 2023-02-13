Двое рабочих упали в чан с шоколадом на фабрике по производству конфет M&Ms в США

Двое мужчин упали в чан с шоколадом на производстве конфет M&Ms и батончиков Mars в Пенсильвании. Из-за инцидента, который произошел прошлым летом, фабрику оштрафовали более чем на 14,5 тысяч долларов, рассказывает телеканал Sky News.
Для спасения рабочих экстренным службам пришлось просверлить дыру внизу резервуара. Сотрудников отвезли в больницу после случившегося.
В ходе проверки выяснилось, что пострадавшие не имели права работать у резервуаров с шоколадом, также они не были обеспечены необходимым оборудованием. В результате производство получило большой штраф.