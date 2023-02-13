Экс-спасатель был осужден за взятку в 30 миллионов рублей

Как сообщает Следственный комитет России, с 2015 по 2016 год Андрей Луговской пользовался служебным положением и брал взятки от своих подчиненных. За год он незаконно получил более 30 млн рублей от 63 сотрудников за оказание помощи в воровстве и принятии выгодных для сотрудников решений.