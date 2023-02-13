Экс-спасатель был осужден за взятку в 30 миллионов рублей

Бывший начальник управления Федеральной пожарной службы МЧС России в Башкортостане был приговорен к 15 годам тюремного заключения. На протяжении года он получал взятки от сотрудников.
Как сообщает Следственный комитет России, с 2015 по 2016 год Андрей Луговской пользовался служебным положением и брал взятки от своих подчиненных. За год он незаконно получил более 30 млн рублей от 63 сотрудников за оказание помощи в воровстве и принятии выгодных для сотрудников решений.
Помимо этого, Луговского уличили в незаконной выдаче пособий сотрудникам на сумму в 65 млн рублей. Также обвиняемый сфальсифицировал данные о необходимости медицинкого обслуживания, после чего ему выплатили 2,4 млн рублей. Несмотря на доказательства, бывший начальник не признал свою вину.
Луговского приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима и запретили занимать должности в МЧС, связанные с административной деятельностью следующие 10 лет после тюремного заключения.