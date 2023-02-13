Комик Сергей Орлов раскритиковал шоу Ивлеевой «Блогеры и дороги»

Орлов раскрыл свое отношение к Ивлеевой во время интервью. По словам комика, он не понимает блогера и смысл ее деятельности. Юморист отметил, что телеведущая «хочет быть в струе» и ей плевать за счет какой темы. Кроме того, стендапер осудил артистку за ее шоу «Блогеры и дороги».