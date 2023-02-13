Комик Сергей Орлов раскритиковал шоу Ивлеевой «Блогеры и дороги»

Стендап-комик Сергей Орлов высказался о телеведущей Анастасии Ивлеевой и ее творческих проектах. Юморист считает, что девушка пытается быть популярной за счет любой темы.
Орлов раскрыл свое отношение к Ивлеевой во время интервью. По словам комика, он не понимает блогера и смысл ее деятельности. Юморист отметил, что телеведущая «хочет быть в струе» и ей плевать за счет какой темы. Кроме того, стендапер осудил артистку за ее шоу «Блогеры и дороги».
«Мне так не понравилась сама подача этого проекта, типа вы посмотрите, кто приехал в вашу деревню. Ты приехала в деревню и потрогала козу и такая: "Я потрогала козу", и *** [уехала] обратно на своем Maserati". В чем прикол?» — заявил Орлов во время интервью Петру Плоскову на YouTube.
Комик отметил, что он с командой тоже путешествует по стране, однако всегда пытается показать населенные пункты, чтобы зрители видели их достоинства. По словам Орлова, он не пытается быть звездой, в отличие от Ивлеевой.