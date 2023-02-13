Аналитики составили список самых дешевых российских авианаправлений этой зимы

Рейтинг самых подешевевших российских авианаправлений этой зимы составили аналитики сервиса «Туту.ру».
Специалисты проанализировали данные о заказах, оформленных в период с 1 декабря по 28 февраля. Как оказалось, на 35% подешевел перелет по маршруту Нарьян-Мар — Архангельск.
Также почти на треть снизился средний чек за билет из Хабаровска во Владивосток и обратно. Гораздо доступнее (на 29%) стали перелеты по направлениям Минеральные Воды — Махачкала и Нижнекамск — Нижневартовск.
Кроме того, можно посетить Ярославль с вылетом из Петербурга, заплатив за авиабилеты на 24% меньше. Далее в списке следуют направления, где чек снизился на 20%. Это Хабаровск — Нерюнгри, Уфа — Мурманск и Южно-Сахалинск — Благовещенск, пишет РИА Новости.