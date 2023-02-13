Аналитики составили список самых дешевых российских авианаправлений этой зимы

Кроме того, можно посетить Ярославль с вылетом из Петербурга, заплатив за авиабилеты на 24% меньше. Далее в списке следуют направления, где чек снизился на 20%. Это Хабаровск — Нерюнгри, Уфа — Мурманск и Южно-Сахалинск — Благовещенск, пишет РИА Новости.