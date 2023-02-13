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Аналитики составили список самых дешевых российских авианаправлений этой зимы

Общество
Аналитики составили список самых дешевых российских авианаправлений этой зимы

Рейтинг самых подешевевших российских авианаправлений этой зимы составили аналитики сервиса «Туту.ру».

Специалисты проанализировали данные о заказах, оформленных в период с 1 декабря по 28 февраля. Как оказалось, на 35% подешевел перелет по маршруту Нарьян-Мар — Архангельск.

Также почти на треть снизился средний чек за билет из Хабаровска во Владивосток и обратно. Гораздо доступнее (на 29%) стали перелеты по направлениям Минеральные Воды — Махачкала и Нижнекамск — Нижневартовск.

Кроме того, можно посетить Ярославль с вылетом из Петербурга, заплатив за авиабилеты на 24% меньше. Далее в списке следуют направления, где чек снизился на 20%. Это Хабаровск — Нерюнгри, Уфа — Мурманск и Южно-Сахалинск — Благовещенск, пишет РИА Новости.
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