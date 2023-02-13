Гонки на собачьих упряжках «Дух приключений» прошла на Кузбассе

66 наездников и 222 ездовые собаки приняли участие в традиционных соревнованиях «Дух приключений» в музее-заповеднике «Томская Писаница» Кемеровской области.
Несмотря на 30-градусный мороз, спортсмены вместе с четвероногими помощниками вышли на дистанции 4,3 и 20 км. Каждый участник выбрал для себя подходящий способ передвижения: отдельно соревновались на нартах и на лыжах.
«У каждого спортсмена есть свои хитрости. Основное — это любовь к собаке, это правильное питание, правильно выпоить перед стартом, ну и чтобы она всегда была впереди — это главное правило», — отметила судья первой категории Омской федерации ездового спорта Елена Хремина.
Нарты и лыжные упряжки могут быть запряжены четырьмя, двумя или даже одной собакой. В гонке «Дух приключений» участвовали 66 погонщиков и 222 пса. Каюры прибыли из Алтайского края, Омска, Кузбасса, Новосибирской и Томской областей.