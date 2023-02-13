Уборщица устроила драку на свадьбе замкапитана порта в Мытищах из-за грязных полов

Участники торжества пришли в ярость от действий уборщицы, к которой присоединились ее 46-летний супруг и две их несовершеннолетних дочери. В итоге мужчина и женщина получили сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. У девочек диагностировали аналогичные травмы, а также ушибы лица и бедер. Жениху в ходе потасовки прищемили палец. В случившемся разбирается полиция.