Уборщица устроила драку на свадьбе замкапитана порта в Мытищах из-за грязных полов

Уборщица устроила массовую драку на свадьбе замкапитана порта московской судоходной компании в Мытищах. Женщина пришла убирать снятый для торжества коттедж и очень негодовала из-за грязных полов, сообщает Telegram-канал Shot.
По данным СМИ, гости и молодожены должны были покинуть частный жилой дом в 12:00. Уборщица пришла в 11:35 и стала возмущаться, что компания еще находится в коттедже. Женщина принялась выгонять людей на улицу, в результате чего завязалась драка.
Участники торжества пришли в ярость от действий уборщицы, к которой присоединились ее 46-летний супруг и две их несовершеннолетних дочери. В итоге мужчина и женщина получили сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. У девочек диагностировали аналогичные травмы, а также ушибы лица и бедер. Жениху в ходе потасовки прищемили палец. В случившемся разбирается полиция.