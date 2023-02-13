Петербург оттепельный: как не получить травму, когда все тает

Проблемы со снегом в Петербурге длятся не первый год. И в прошлом, и в нынешнем горожане жалуются об этом в социальных сетях. Одни негодуют на неубранный снег, другие на гололедицу на тротуарах, третьи — на недостаточное количество техники на дорогах.
Их можно понять, снег и лед можно найти не только на окраинах Северной столице, где жалоб больше всего, но и в центре города.
Понедельник, 13 февраля, в Петербурге начался с заснеженных и скользких дорог. Предыдущей ночью в городе шел мокрый снег. Днем же прогнозируют тепло до +4 градусов, из-за чего снег растает. По этой причине на дорогах появятся грязные лужи, в некоторых из которых, как уже показывала начавшаяся оттепель в городе, наполнены неизвестными частичками — это реагенты, которые используют коммунальщики: то ли соль, то ли раствор.
Вышеперечисленного можно избежать при должной работе коммунальных служб города.
Кроме этого, опасен сход снега с крыш. Есть несколько случаев, когда на голову людей падали и сосульки. Это крайне травмоопасно. При теплой погоде снег к тому же размокнет, а удар при падении будет серьезным. Лед на тротуарах также подтает, прежде чем превратиться в лужи, и станет скользким, из-за чего повысится риск упасть.
В конце нынешнего января умерла Милана Каштанова. На красивую и умную девушку, которая получала в Петербурге образование психолога, упала глыба льда в 2010 году. Этот ледяной кусок травмировал Милану настолько, что она 13 лет боролась за жизнь. Милана год находилась в коме. Она стала инвалидом. Девушка упорно боролась: она каждый день выполняла тяжелые физические упражнения. Это помогло ей держать мелкие предметы в руках. Родители неотступно были со своей дочерью. Отец Миланы сказал после смерти своего ребенка, что из коммунальщиков — никого не простили.
Территорию, где на Милану упала глыба льда, не ограждали. Виновным нашли техника ЖКС, ему дали полгода лишения свободы — условно. С компании же взыскали десять миллионов рублей.
На нынешней неделе в Петербурге синоптики обещают очередную оттепель. Согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», начало недели в городе начнется без существенных осадках. На дорогах будет гололедица. При этом будет тепло — до четырех градусов.
Как советуют в МЧС, горожан нужно внимательно смотреть и наверх, и вниз, чтобы не попасть под падение сосулек или не поскользнуться. Особенно осторожно нужно быть в местах, которые оградили.