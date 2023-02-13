Петербург оттепельный: как не получить травму, когда все тает

В конце нынешнего января умерла Милана Каштанова. На красивую и умную девушку, которая получала в Петербурге образование психолога, упала глыба льда в 2010 году. Этот ледяной кусок травмировал Милану настолько, что она 13 лет боролась за жизнь. Милана год находилась в коме. Она стала инвалидом. Девушка упорно боролась: она каждый день выполняла тяжелые физические упражнения. Это помогло ей держать мелкие предметы в руках. Родители неотступно были со своей дочерью. Отец Миланы сказал после смерти своего ребенка, что из коммунальщиков — никого не простили.