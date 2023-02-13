Полиция Владивостока выявила незаконных мигрантов среди таксистов

Отмечается, что рейд был ориентирован на выявление мигрантов, занимающихся извозом. В итоге полицейские проверили почти полсотни иностранных водителей транспортных средств. С целью административного разбирательства были задержаны девять водителей, восемь из них незаконно осуществляли пассажирские перевозки, сообщает ИА PrimaMedia.