Полиция Владивостока выявила незаконных мигрантов среди таксистов

Сотрудники УМВД России по Приморскому краю проверили законность пребывания мигрантов на территории региона.
Отмечается, что рейд был ориентирован на выявление мигрантов, занимающихся извозом. В итоге полицейские проверили почти полсотни иностранных водителей транспортных средств. С целью административного разбирательства были задержаны девять водителей, восемь из них незаконно осуществляли пассажирские перевозки, сообщает ИА PrimaMedia.
В отношении правонарушителей были составлены протоколы об административной ответственности. Трое были уличены в нарушении режима пребывания на территории России.