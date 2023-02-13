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Полиция Владивостока выявила незаконных мигрантов среди таксистов

Общество
Полиция Владивостока выявила незаконных мигрантов среди таксистов

Сотрудники УМВД России по Приморскому краю проверили законность пребывания мигрантов на территории региона.

Отмечается, что рейд был ориентирован на выявление мигрантов, занимающихся извозом. В итоге полицейские проверили почти полсотни иностранных водителей транспортных средств. С целью административного разбирательства были задержаны девять водителей, восемь из них незаконно осуществляли пассажирские перевозки, сообщает ИА PrimaMedia.

В отношении правонарушителей были составлены протоколы об административной ответственности. Трое были уличены в нарушении режима пребывания на территории России.
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