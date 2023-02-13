В Италии установили сроки отказа от российского газа

Министр промышленности страны Адольфо Урсо в своем интервью заявил о вероятности отказа Итальянской Республики от российского газа уже в течение 2023 года. Министр сказал, что в этом году Италия намерена не только отказаться от использования российского энергоносителя, но и начать самостоятельные поставки своего газа в другие страны.
Власти страны рассчитывают создать самостоятельный газовый хаб. Урсо также заявил, что для этих целей до конца лета на территории коммуны Пьомбино и города Равенне будут сформированы и введены в эксплуатацию два газификационных комплекса, которые будут производить до 10 миллиардов кубометров газа — такой объем Республика импортировала ранее из России.
Согласно словам министра, импорт российского газа в Италию в 2023 году сократился на 24%. Если ранее страна закупала в России до 40% от общего потребляемого газа, то в этом году эта цифра колеблется в районе 16%.