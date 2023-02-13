В Италии установили сроки отказа от российского газа

Министр промышленности страны Адольфо Урсо в своем интервью заявил о вероятности отказа Итальянской Республики от российского газа уже в течение 2023 года. Министр сказал, что в этом году Италия намерена не только отказаться от использования российского энергоносителя, но и начать самостоятельные поставки своего газа в другие страны.