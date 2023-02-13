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Писательница Дарья Донцова рассказала о тяжелом лечении больного раком мужа

Общество
Писательница Дарья Донцова рассказала о тяжелом лечении больного раком мужа

Автор множества книг в жанре «иронического детектива» 70-летняя писательница и сценаристка Дарья Донцова счастлива в браке с психологом Александром Донцовым. Знаменитость рассказала о тяжелом лечении супруга от онкологического заболевания.

Как отметила Донцова в шоу «Звезды сошлись» на телеканале НТВ, о своем страшном диагнозе — раке кишечника в третьей стадии — ее супруг узнал в 2021 году.

«Мой муж не хотел вообще никогда ходить ни к каким врачам. Он, мол, академик, все знает и ничего не хочет. В результате мы получили очень тяжелую болезнь. Вот уже полтора года мы с этой болезнью живем, справляемся», — рассказала она.

Писательница уточнила, что позади у них — две операции, вопрос о проведении еще одной пока решается. О выздоровлении мужа «королевы детективов» речь пока не идет.
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