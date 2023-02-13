Писательница Дарья Донцова рассказала о тяжелом лечении больного раком мужа

Автор множества книг в жанре «иронического детектива» 70-летняя писательница и сценаристка Дарья Донцова счастлива в браке с психологом Александром Донцовым. Знаменитость рассказала о тяжелом лечении супруга от онкологического заболевания.
Как отметила Донцова в шоу «Звезды сошлись» на телеканале НТВ, о своем страшном диагнозе — раке кишечника в третьей стадии — ее супруг узнал в 2021 году.
«Мой муж не хотел вообще никогда ходить ни к каким врачам. Он, мол, академик, все знает и ничего не хочет. В результате мы получили очень тяжелую болезнь. Вот уже полтора года мы с этой болезнью живем, справляемся», — рассказала она.
Писательница уточнила, что позади у них — две операции, вопрос о проведении еще одной пока решается. О выздоровлении мужа «королевы детективов» речь пока не идет.