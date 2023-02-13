В Приморском крае в 2023 году поднимут со дна 14 затонувших судов

В Приморье в нынешнем году со дна будет поднято 14 ранее затонувших судов. А за два года будет осуществлен подъем 26 плавсредств, которые мешают судоходству и вредят экологии.
Заместитель председателя правительства региона Елена Пархоменко рассказала, что работы по подъему и утилизации затонувших судов будут вестись в рамках реализации федерального проекта «Генеральная уборка», передает ИА PrimaMedia.
Она уточнила, что очистка приморских акваторий стартовала в 2022 году. Тогда собственником был поднят со дна плавучий док в бухте Диомид. В наступившем 2023 году будет поднято 14 судов, в следующем — еще 12. Эти плавсредства попали в программу по критериям, представляющим опасность для судоходства и несущим угрозу экологии акватории.
Обследование участков и подготовку документов на подъем объектов, которые запланировано утилизировать в текущем году, проведут до 30 июня. А поднять и утилизировать суда планируется до 17 ноября.