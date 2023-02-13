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Ирина Винер оценила слова Баха о российских спортсменах на ОИ-2024

Спорт
Ирина Винер оценила слова Баха о российских спортсменах на ОИ-2024

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер прокомментировала позицию президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха по участию россиян в Олимпиаде-2024. Винер нравятся мысли функционера.

Напомним, МОК готов допустить российских и белорусских спортсменов до участия в Олимпиаде-2024 в Париже под нейтральным флагом. Винер призналась, что рада линии поведения, которую выбрал Бах.

«Мое мнение совпадает с мнением Томаса Баха. Даже дипломаты ошибаются иногда, когда говорят о дипломатических ходах по поводу нашего договора о минских соглашениях, например, а оказалось, что нас просто обманывали», — цитирует специалиста РИА Новости.

Ранее австралийские власти поприветствовали мнение МОК, который призывает допустить россиян и белорусов до участия в Играх-2024. Спортсмены могут получить возможность выступать на соревнованиях под нейтральным флагом.
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