Ирина Винер оценила слова Баха о российских спортсменах на ОИ-2024

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер прокомментировала позицию президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха по участию россиян в Олимпиаде-2024. Винер нравятся мысли функционера.
Напомним, МОК готов допустить российских и белорусских спортсменов до участия в Олимпиаде-2024 в Париже под нейтральным флагом. Винер призналась, что рада линии поведения, которую выбрал Бах.
«Мое мнение совпадает с мнением Томаса Баха. Даже дипломаты ошибаются иногда, когда говорят о дипломатических ходах по поводу нашего договора о минских соглашениях, например, а оказалось, что нас просто обманывали», — цитирует специалиста РИА Новости.
Ранее австралийские власти поприветствовали мнение МОК, который призывает допустить россиян и белорусов до участия в Играх-2024. Спортсмены могут получить возможность выступать на соревнованиях под нейтральным флагом.