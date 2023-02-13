Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Экс-глава Пентагона Эспер назвал запоздалой передачу Украине комплексов Patriot

Армия
Экс-глава Пентагона Эспер назвал запоздалой передачу Украине комплексов Patriot

Власти США слишком медлили с поставками ЗРК Patriot, поэтому сейчас передавать их уже поздно, заявил экс-глава Пентагона Марк Эспер.

В ходе разговора с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) он заявил, что американские Patriot были нужны украинским военным месяц назад. По его словам, президент США Джо Байден слишком медлил с поставками определенных видов вооружения Украине.

«Хорошо, что комплексы Patriot будут поставлять в скором времени, но уже слишком поздно», — заявил он.

Эспер при этом добавил, что Киеву следует продолжать просить у Запада необходимое оружие, в том числе комплексы ATACMS.
Patriot Украина США
Военкоры ФАН
Лучшие в аду